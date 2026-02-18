Presentato il Mundial beach soccer 2026 sulle spiagge delle marine di Ostuni

Il mondiale di beach soccer del 2026 sarà ospitato sulle spiagge di Ostuni, dopo che il Comune ha annunciato ufficialmente l’evento mercoledì 18 febbraio. La conferenza si è svolta nella sala comunale, dove sono stati illustrati i dettagli della manifestazione, che coinvolgerà squadre da tutto il mondo. La scelta di Ostuni come sede principale punta a valorizzare le sue lunghe spiagge e a promuovere il turismo locale. La città si prepara ad accogliere appassionati e atleti da ogni angolo del pianeta.

Il presidente di Italia beach soccer, Maurizio Iorio, e il promoter organizzatore sul territorio Stefano La Palma, hanno illustrato i dettagli della manifestazione internazionale OSTUNI - Si è tenuta mercoledì 18 febbraio presso il Comune di Ostuni la conferenza stampa di presentazione del "Mundial beach soccer 2026 città di Ostuni". Il presidente di Italia beach soccer Maurizio Iorio e il promoter organizzatore sul territorio Stefano La Palma hanno illustrato i dettagli della manifestazione internazionale di beach soccer che si terrà a luglio presso la spiaggia di Camerini a Villanova, marina di Ostuni, i giorni 17-18-19.