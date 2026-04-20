Bce Lagarde | ‘shock energetico enorme ma servono più dati per agire’

La presidente della Banca centrale europea ha commentato che lo shock energetico attuale rappresenta un impatto molto forte, con una perdita netta stimata di circa 13 unità. Ha aggiunto che, nonostante la gravità della situazione, sono necessari ulteriori dati prima di prendere decisioni di politica monetaria. La dichiarazione è arrivata nel corso di un intervento pubblico, evidenziando la cautela delle istituzioni finanziarie di fronte alle turbolenze del mercato energetico.

ROMA, 20 APR – Lo shock all’offerta energetico “è enorme” con una perdita netta stimata in 13 milioni di barili al giorno prima che intervenisse il blocco Usa dello stretto di Hormuz, ma “finora non abbiamo visto un rialzo sufficiente dei prezzi energetici da metterci chiaramente sullo scenario avverso”. Lo ha detto la presidente della.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bce, Lagarde: ‘shock energetico enorme, ma servono più dati per agire’ Notizie correlate Lagarde, shock energetico enorme, per decisione Bce servono ancora datiLo shock all'offerta energetico "è enorme" con una perdita netta stimata in 13 milioni di barili al giorno prima che intervenisse il blocco Usa dello... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La BCE: Tassi invariati a marzo scelta di calma e responsabilità; Lagarde resta a capo della BCE: Possibile aumento costo del denaro; Lagarde, shock energetico enorme, per decisione Bce servono ancora dati; Bce alla finestra sui tassi. L’Eurozona si avvicina allo scenario avverso delle proiezioni a causa del rincaro dell’energia. Lagarde, shock energetico enorme, per decisione Bce servono ancora dati(ANSA) - ROMA, 20 APR - Lo shock all'offerta energetico è enorme con una perdita netta stimata in 13 milioni di barili al giorno prima che intervenisse il blocco Usa dello stretto di Hormuz, ma fin ... corrieredellosport.it Hormuz, Lagarde: Lo shock energetico è enorme. Ma l’impatto sui prezzi non è da scenario avversoPer la presidente della Bce «servono ancora dati per un intervento sui tassi» ... msn.com A meno di due settimane dalla riunione del 30 aprile, la Bce resta in bilico tra prudenza e incertezza geopolitica. Lagarde richiama l’attenzione su petrolio ed energia, mentre Fmi e Fed influenzano il dibattito sui tassi facebook Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/bce-e-banc… #banche #Bce #mercatounico #IlSole24Ore x.com