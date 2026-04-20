Bce Lagarde | ‘shock energetico enorme ma servono più dati per agire’

Da imolaoggi.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente della Banca centrale europea ha commentato che lo shock energetico attuale rappresenta un impatto molto forte, con una perdita netta stimata di circa 13 unità. Ha aggiunto che, nonostante la gravità della situazione, sono necessari ulteriori dati prima di prendere decisioni di politica monetaria. La dichiarazione è arrivata nel corso di un intervento pubblico, evidenziando la cautela delle istituzioni finanziarie di fronte alle turbolenze del mercato energetico.

ROMA, 20 APR – Lo shock all’offerta energetico “è enorme” con una perdita netta stimata in 13 milioni di barili al giorno prima che intervenisse il blocco Usa dello stretto di Hormuz, ma “finora non abbiamo visto un rialzo sufficiente dei prezzi energetici da metterci chiaramente sullo scenario avverso”. Lo ha detto la presidente della.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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