Claudia Conte parla il legale | Nessun libro scandalistico pronti ad agire contro le diffamazioni

Dopo settimane di discussioni sul possibile collegamento con un ministro, Claudia Conte ha deciso di parlare pubblicamente attraverso il suo legale. L’avvocato ha dichiarato che il libro scritto dalla Conte non contiene contenuti scandalistici e ha affermato che si procederà legalmente contro eventuali diffamazioni. La questione ha suscitato attenzione nei media e tra il pubblico, con interventi di diversi rappresentanti legali coinvolti nel caso.