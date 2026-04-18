Claudia Conte parla il legale | Nessun libro scandalistico pronti ad agire contro le diffamazioni
Dopo settimane di discussioni sul possibile collegamento con un ministro, Claudia Conte ha deciso di parlare pubblicamente attraverso il suo legale. L’avvocato ha dichiarato che il libro scritto dalla Conte non contiene contenuti scandalistici e ha affermato che si procederà legalmente contro eventuali diffamazioni. La questione ha suscitato attenzione nei media e tra il pubblico, con interventi di diversi rappresentanti legali coinvolti nel caso.
(Adnkronos) - Dopo giorni di polemiche sul presunto legame con il ministro Matteo Piantedosi, Claudia Conte rompe il silenzio attraverso il suo avvocato Domenico Forgione. In una lettera inviata al direttore di Adnkronos Davide Desario, l'avvocato Domenico Forgione del foro di Napoli smentisce “rivelazioni choc” e libri scandalistici, annunciando azioni legali contro chi ha diffuso notizie ritenute diffamatorie. “La dott.ssa Claudia Conte, mia assistita, in questi ultimi giorni, nonostante il linciaggio mediatico subito, non è mai voluta intervenire per non alimentare il gossip sulla sua persona. E tuttavia proseguono insolenze e attacchi inaccettabili, oltre a varie offerte di spazi di visibilità che non le interessano in alcun modo.🔗 Leggi su Iltempo.it
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