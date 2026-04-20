L’assemblea ordinaria dei soci della Bcc Alpi Marittime si è svolta ieri, durante la quale è stato comunicato che l’esercizio 2025 si è concluso con un utile netto superiore ai 24 milioni di euro. La riunione ha anche evidenziato un forte impegno nei confronti dei giovani, senza fornire dettagli specifici sulle modalità di sostegno o sui programmi avviati.

L’assemblea ordinaria dei soci della Bcc Alpi Marittime, tenutasi nella giornata di ieri, ha sancito la chiusura dell’esercizio 2025 con un utile netto che supera i 24 milioni di euro. La solidità dell’istituto si riflette in un patrimonio netto pari a 318 milioni di euro, consolidando il ruolo della banca nel tessuto economico tra Cuneo, Torino e Savona. Il motore finanziario tra territorio e nuove generazioni. I numeri della raccolta diretta delineano un quadro di fiducia capillare, attestandosi su una cifra di 2 miliardi e 131 milioni di euro. Parallelamente, gli impieghi totali verso la clientela hanno toccato quota 1 miliardo e 549 milioni di euro, mentre la gestione del risparmio ha generato valori superiori a 497 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bcc Alpi Marittime: utile a 24 milioni e un forte slancio ai giovani

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