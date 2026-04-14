Bcc Busto e Buguggiate | utile a 14,4 milioni e servizi in forte crescita

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha annunciato un utile netto di 14,4 milioni di euro per l’esercizio 2025. La banca ha registrato un aumento significativo nei servizi offerti rispetto all’anno precedente, mantenendo una presenza stabile nel territorio locale. Nonostante le variazioni nel settore creditizio, i risultati mostrano una crescita costante. La banca ha continuato a operare in modo stabile e a rafforzare il rapporto con la comunità.

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto pari a 14,4 milioni di euro, consolidando la propria presenza nel tessuto economico locale nonostante le fluttuazioni del mercato creditizio. Il bilancio, che vedrà i soci riuniti per l’approvazione domenica 26 aprile presso il teatro Tirinnanzi, evidenzia una crescita degli impieghi medi che sono passati da 849 a 883 milioni di euro, segnando un incremento del 4% proprio in un periodo in cui il credito nazionale ha mostrato segni di rallentamento. Resilienza finanziaria e diversificazione dei ricavi nel distretto varesotto. Il dato relativo all’utile netto, che si attesta a 14,4 milioni di euro contro i 20,4 milioni registrati nel 2025, riflette direttamente l’impatto della politica monetaria europea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bcc Busto e Buguggiate: utile a 14,4 milioni e servizi in forte crescita Mediocredito: utile a 6,1 milioni e credito in forte crescitaIl consiglio di amministrazione di Mediocredito Trentino Alto Adige ha dato il via libera al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2025,... Bcc, una banca in salute. Utile di quasi 62 milioniRaccolta e impieghi in crescita, quasi 62 milioni di utile, mutui a livello record; il tutto senza dimenticare l’impegno a sostegno del territorio. Liuc Run, la spinta della Bcc: correre insieme per il territorio con tre gare e un unico cuore solidale. Domenica 19 aprile torna protagonista il territorio con la terza edizione della Liuc Run, presentata nella cornice di Villa Jucker e pronta ad anima - facebook.com facebook