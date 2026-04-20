Bbc proprio niente da fare Persa anche gara due

Il Bbc Grosseto ha affrontato la seconda partita della serie contro il Nettuno in casa, ma anche questa volta è uscito sconfitto, con un punteggio di 0-6. La squadra non è riuscita a conquistare vittorie in questa fase e si trova ancora a zero nella classifica delle vittorie. La sconfitta di oggi si aggiunge alla precedente, lasciando il risultato complessivo invariato.

BASEBALL A1 Niente da fare. Il Bbc Grosseto perde anche la seconda sfida della serie in casa con il Nettuno (0-6 il finale) e non riesce a schiodarsi da quello ‘zero’ nella tabellina delle vittorie. Al contrario di quanto accaduto nel pomeriggio, con l’equilibrio a regnare fino all’ultimo inning, il match serale dello Jannella ha visto il dominio completo dei lanciatori del Nettuno, che in attacco arriva in base almeno una volta con tutto il line up e chiude la doppietta. I laziali guidati dall’ex Roberto De Franceschi approfittano anche delle imperfezioni difensive per costruire il successo, firmato da un singolo da 2 punti di Aloma Herrera nel 1° inning e da quello di Giordani nel 4° (in entrambe le occasioni con due eliminati), più un errore interno e il singolo di D’Amico (3 su 3) nel 6°.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bbc, proprio niente da fare. Persa anche gara due Notizie correlate Andy Diaz Hernandez: «Voglio vincere ogni gara. In Italia mi sono trovato subito bene, anche mia nonna è venuta da Cuba due mesi fa: ha 84 anni ed esce a fare la spesa da sola»Per l'Italia gareggia dal 2024, dopo aver ottenuto la cittadinanza l'anno prima partendo nel 2021 con una richiesta di protezione da rifugiato fatta... Inter, niente da fare per Chivu: Lautaro e altre due assenze col CagliariLa capolista affronta a San Siro la formazione sarda nell’anticipo di venerdì: gli aggiornamenti da Appiano Gentile L’Inter è sempre più vicina allo...