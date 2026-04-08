Andy Diaz Hernandez, atleta cubano naturalizzato italiano, ha dichiarato di voler vincere ogni gara a cui partecipa. Ha raccontato di essersi trovato bene in Italia e di aver ricevuto la visita della nonna, arrivata da Cuba due mesi fa all'età di 84 anni. La nonna lo ha osservato gareggiare in Polonia, dove il triplista ha conquistato la medaglia d'oro ai mondiali indoor.

Per l'Italia gareggia dal 2024, dopo aver ottenuto la cittadinanza l'anno prima partendo nel 2021 con una richiesta di protezione da rifugiato fatta anche dormendo sul marciapiede per non perdere il posto in fila all'ufficio immigrazione. Con la maglia azzurra, indossata per la prima volta, ha vinto la medaglia, finora, più importante: il bronzo olimpico di Parigi il 9 agosto, a 12 anni esatti di distanza dalla stessa medaglia olimpica vinta dal suo allenatore. Sul podio con lui altri due atleti che, come lui, sono nati a Cuba e che ora rappresentano Spagna e Portogallo. La storia è nota. Nel viaggio di ritorno dai giochi di Tokyo, nel 2021, all'aeroporto di Madrid, Andy Diaz ha lasciato la squadra cubana per arrivare da solo in Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andy Diaz Hernandez: «Voglio vincere ogni gara. In Italia mi sono trovato subito bene, anche mia nonna è venuta da Cuba due mesi fa: ha 84 anni ed esce a fare la spesa da sola»

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Zaynab Dosso. Nata in Costa d’Avorio, arrivata in Italia a 10 anni per ricongiungimento familiare coi genitori arrivati qua. Andy Diaz Hernandez. Naturalizzato italiano, arrivato a Livorno da Cuba. Nadia Battocletti. Italiana di babbo italiano e mamma marocchin - facebook.com facebook

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