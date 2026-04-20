Bayesian MI6 intervenuto per 1° nel recupero casseforti di Lynch all’arrivo del Comsubin barca già svuotata – RETROSCENA

Secondo fonti raccolte dal Giornale d'Italia, a Porticello si sono verificati dettagli sulla vicenda del naufragio del Bayesian. Si parla di un intervento del MI6 e di un primo recupero di casseforti legato alla vicenda di Lynch. All’arrivo del Comsubin, la barca risultava già svuotata, senza i contenuti che si supponeva fossero presenti. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito agli eventi.

In merito al naufragio del Bayesian, secondo fonti ascoltate dal Giornale d'Italia, a Porticello sarebbero stati presenti come infiltrati agenti della CIA e del Mossad, in virtù dei legami dell’azienda di Lynch - Darktrace - con i servizi segreti In merito al naufragio del Bayesian, sarebbero.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, MI6 intervenuto per 1° nel recupero casseforti di Lynch, all’arrivo del Comsubin barca già svuotata – RETROSCENA Notizie correlate Bayesian, moglie di Lynch Bacares “in bancarotta”: condannata a pagare risarcimento di £930mln per cessione fraudolenta di Autonomy a HPLa 58enne è stata condannata da un giudice dell’Alta Corte di Londra a pagare in sede civile 930 milioni di sterline fra risarcimenti e interessi per... David Lynch, la figlia promette: "In arrivo lo script del progetto rifiutato da Netflix"La sceneggiatura di Unrecorded Night, misterioso progetto che Lynch aveva proposto a Netflix, potrebbe presto essere resa pubblica come ha spiegato...