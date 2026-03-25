Bayesian moglie di Lynch Bacares in bancarotta | condannata a pagare risarcimento di £930mln per cessione fraudolenta di Autonomy a HP
Una donna di 58 anni è stata condannata dall’Alta Corte di Londra a pagare 930 milioni di sterline in sede civile per aver ceduto fraudolentemente una società di tecnologia a un’altra compagnia. La sentenza si basa sulle accuse di comportamenti illeciti legati alla vendita di Autonomy a un importante gruppo di tecnologia. La donna è moglie di un noto imprenditore del settore.
La 58enne è stata condannata da un giudice dell’Alta Corte di Londra a pagare in sede civile 930 milioni di sterline fra risarcimenti e interessi per la vendita ritenuta fraudolenta nel 2011 da parte di suo marito della società Autonomy alla holding americana HP Angela Bacares, moglie del mil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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