David Lynch la figlia promette | In arrivo lo script del progetto rifiutato da Netflix

La figlia del regista annuncia che potrebbe presto rendere disponibile lo script di Unrecorded Night, il progetto che Lynch aveva proposto a Netflix e che l’azienda aveva rifiutato. Jennifer Lynch ha detto che sta lavorando per portare la sceneggiatura alla luce, senza ancora indicare una data precisa. La notizia ha già suscitato curiosità tra i fan del regista e gli appassionati di cinema.

La sceneggiatura di Unrecorded Night, misterioso progetto che Lynch aveva proposto a Netflix, potrebbe presto essere resa pubblica come ha spiegato la figlia, Jennifer Lynch. È passato più di un anno dalla morte e la mancanza di David Lynch si fa sentire più forte che mai, ma qualcosa potrebbe alleviarla. La figlia del cineasta, Jennifer Lynch, ha anticipato l'imminente pubblicazione della sceneggiatura dell'ultimo progetto del regista, Unrecorded Night, inizialmente preso in considerazione da Netflix e poi abbandonato a causa della pandemia. World of Reel ha segnalato un post di Reddit attribuito a Jennifer Lynch in cui la figlia di David anticipa la novità imminente in risposta alla richiesta di un fan.

