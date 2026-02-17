Maltempo crollato parte del pontile Enel a Termini Imerese

Il forte vento e le piogge intense di ieri hanno causato il crollo di una sezione del pontile Enel a Termini Imerese. La scheggiatura di alcune assi di legno si è verificata durante la tempesta, che ha scaricato circa 50 millimetri di pioggia in poche ore. La mareggiata ha portato onde alte e violente, che hanno indebolito la struttura nel porto della città siciliana.

Il cedimento ha coinvolto la struttura da tempo in disuso. Le forti raffiche di maestrale hanno danneggiato anche alcune case sul lungomare di Porticello Il maltempo che nelle ultime ore ha colpito la città e la provincia ha fatto danni anche a Termini Imerese. Un pezzo del pontile della centrale Enel è crollato a causa delle mareggiate e del forte vento di maestrale che ha raggiunto i 90 chilometri orari. La struttura non è in uso da tempo. Sempre in provincia, le conseguenze delle raffiche hanno riguardato alcune abitazioni sul lungomare di Porticello, tra cui la Casetta rossa. Altri danni sono stati registrati a Palermo città, dove già dalla scorsa notte i vigili del fuoco sono stati chiamati a una serie di interventi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

