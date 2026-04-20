Nella partita tra Gallo e Urbania, la squadra di casa ha vinto con un punteggio di 3-1, salendo in Serie D. I gol sono stati segnati da Cerretani, Fabbri e Procacci, mentre per Urbania è arrivato un gol. Durante il match, Gallo ha effettuato alcuni cambi nel secondo tempo, inserendo Bardeggia, Romualdi e Magnanelli. La vittoria permette alla squadra di raggiungere una posizione più favorevole in classifica.

GALLO 3 URBANIA 1 GALLO: Cerretani, Fabbri, Procacci, Dominici, Nobili, Carta, Peroni, Torelli, Broso (25’ st Bardeggia), Montagna (38’ st Romualdi), Sollaku (38’ st Magnanelli). All. Magi. URBANIA: Ferri, Olivi, Kalombo, Dal Compare, Conti, Bruzzechesse (29’ st Delbianco), Vrioni, Manna (37’ st Serges), Fagotti (16’ st D’Urso), Sarli, Stricker (1’ st Zingaretti). All. Cornacchini. Arbitro: Cittadini di Macerata Reti: 34’ pt Torelli, 38’ pt Peroni, 43’ pt Dal Compare, 48’ st Magnanelli. Note – Spettatori 1200 circa; ammoniti Stricker, Peroni, Zingaretti, Delbianco, Manna, Magnanelli; Corner 10-1; recuperi: 2’ e 5’. Il Montecchio Gallo vince meritatamente sull’Urbania e taglia il traguardo della promozione in Serie D.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Batte l’Urbania e sale in D. Non è finita: ora il doblete

Notizie correlate

Spezia batte Arenazzo, Cogoleto sale a Capodanno con il primato di capolistaLa Spezia ha ottenuto una vittoria significativa nella tredicesima giornata del campionato di Serie C ligure femminile di pallavolo, sconfiggendo il...

Leggi anche: Basket Serie C. Ottima prestazione. L’Abc batte il Cus e sale al terzo posto

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Batte l’Urbania e sale in D. Non è finita: ora il doblete; Eccellenza / Il K Sport Montecchio Gallo supera l’Urbania 3-1 ed è in serie D; Il Montecchio Gallo vince l’Eccellenza e vola in Serie D; La Fermana stende il Chiesanuova con le reti di Kieling e Cicarevic ma è il Montecchio a volare in Serie D.

Batte l’Urbania e sale in D. Non è finita: ora il dobleteK Sport in trionfo con una giornata d’anticipo grazie al tris contro i durantini. A segno bomber Torelli, Peroni e Magnanelli. Adesso la Coppa: finale il 9 maggio. ilrestodelcarlino.it

LA PREMIER È UFFICIALMENTE RIAPERTA! Il City batte l'Arsenal 2-1 nello scontro diretto e va a -3 punti, con ancora una partita da recuperare. Le due squadre potrebbero essere a pari punti e giocarsi il titolo con la differenza reti. Che finale di stagione - facebook.com facebook

LA JUVE BATTE IL BOLOGNA E SALE A QUOTA 63 PUNTI I bianconeri vincono 2-0 contro il Bologna, salgono a quota 63 punti e volano a +5 sul quinto posto. Decisive le reti di #David al 2' e #Thuram al 57'. Annullata una rete a Conceicao per fuorigioc x.com