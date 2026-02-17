Basket Serie C Ottima prestazione L’Abc batte il Cus e sale al terzo posto

L’Abc ha vinto contro il Cus Firenze con un punteggio di 74-64, portandosi al terzo posto in classifica grazie a una prestazione solida. I giocatori di casa hanno mostrato determinazione, con Torrigiani e Landi che hanno segnato 17 e 11 punti ciascuno, contribuendo in modo decisivo alla vittoria. La squadra ha sfruttato al meglio le occasioni in attacco, migliorando la posizione in campionato.

Abc 74 Cus Firenze 64 ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Tavarez n.e., Lazzeri 3, Ticciati, Corbinelli 13, Talluri 3, Berni 7, Torrigiani 17, Marchetti, Landi 11, Cantini, Mancini 11, Pedicone 9. All.: Betti. CUS FIRENZE: Morchi 3, Riboli 13, Martelli A. 3, Vienni 3, Mugnaini 8, Andrei 14, Kpadevi 9, Caccavale 8, Macaraig, Cappelli 3, Martelli P., Benducci. All.: Frizzi. Arbitri: Lodovichi di Impruneta e Volpi di Cecina. Parziali: 21-21; 39-45; 57-51. CASTELFIORENTINO – Grazie ad una prestazione di sostanza, l'Abc Solettificio Manetti batte il Cus Firenze e aggancia al terzo posto a quota 26 Agliana, Us Livorno e San Vincenzo.