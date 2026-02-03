Questa sera la Spezia supera l’Arenzano con un netto 3-0. La squadra di casa ha dominato il match, vincendo i set con facilità. La vittoria permette alla Spezia di salire in classifica e di consolidare il suo ruolo nel campionato di Serie C ligure femminile di pallavolo.

La Spezia ha ottenuto una vittoria significativa nella tredicesima giornata del campionato di Serie C ligure femminile di pallavolo, sconfiggendo il Volare Arenzano con un tre a zero (20-25 19-25 14-25), in un match che ha visto la protagonista della Rainbow Spezia. La squadra della città della Spezia, che ha ottenuto il primato di capolista, si è dimostrata forte e coerente nella gara, con un gioco preciso e una difesa efficace. La squadra, che ha messo in campo Deste e Pagani in altezza, e Zonca con Bencaster in posizione centrale, si è schierata in modo da massimizzare l’efficacia dell’attacco, con Venturini e Bado in posizione di banda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spezia batte Arenazzo, Cogoleto sale a Capodanno con il primato di capolista

Approfondimenti su Spezia Arenzano

Il Capodanno 2026 a Cogoleto si svolge per la terza volta nel suggestivo scenario del Molo Speca, offrendo musica dal vivo, un brindisi collettivo e uno spettacolo pirotecnico.

La NOVA Basket conquista un’altra vittoria e si prende il primo posto in classifica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Spezia Arenzano

Rainbow Spezia travolge Arenzano e continua la caccia alla capolista CogoletoProva di forza della Rainbow Spezia che s'impone per 3-0 (20-25 / 19-25 / 14-25) sul parquet del Volare Arenzano quarta forza nel campionato di Serie C ... cittadellaspezia.com

Rainbow Spezia di scena ad Arenzano che lo segue in classificaRainbow Spezia di scena ad Arenzano che lo segue in classifica ... msn.com

CON IL GOL ALL'89' DELL'EX MATTEO RICCI LA SAMP BATTE LO SPEZIA E LO SUPERA IN CLASSIFICA - facebook.com facebook