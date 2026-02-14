Gasperini sfida il Napoli | Champions? Si decide all’ultima giornata Dybala c’è ma senza rischi
Gian Piero Gasperini ha annunciato che la sua squadra sfiderà il Napoli domani al “Maradona”, prevedendo una partita aperta e intensa fino all’ultimo minuto. La sfida, definita il “Derby della Capitale morale”, si gioca in un momento in cui la corsa alla Champions League è ancora molto aperta, con entrambe le squadre che puntano a ottenere i punti necessari. Dybala, presente in distinta, sarà in campo ma senza rischi di infortuni, mentre il tecnico bergamasco ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione fino alla fine.
Alla vigilia di quello che è stato ribattezzato il “Derby della Capitale morale”, Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida del “Maradona” contro il Napoli. Un summit che profuma di alta classifica e che vede la Roma, attualmente quinta ma in piena scia Champions, chiamata a superare quell’impasse tecnica che finora l’ha frenata negli scontri diretti. Il tecnico di Grugliasco, con il consueto pragmatismo, ha analizzato il momento di un’infermeria che sembra non voler concedere tregua, proprio ora che il calendario mette di fronte alla Lupa le corazzate del torneo. «Rispetto al girone di andata siamo cresciuti — ha esordito Gasperini — e sebbene gli infortuni ci stiano rallentando, l’entusiasmo per affrontare una grande squadra come il Napoli non manca». 🔗 Leggi su Sololaroma.it
