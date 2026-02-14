Gasperini sfida il Napoli | Champions? Si decide all’ultima giornata Dybala c’è ma senza rischi

Gian Piero Gasperini ha annunciato che la sua squadra sfiderà il Napoli domani al “Maradona”, prevedendo una partita aperta e intensa fino all’ultimo minuto. La sfida, definita il “Derby della Capitale morale”, si gioca in un momento in cui la corsa alla Champions League è ancora molto aperta, con entrambe le squadre che puntano a ottenere i punti necessari. Dybala, presente in distinta, sarà in campo ma senza rischi di infortuni, mentre il tecnico bergamasco ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione fino alla fine.