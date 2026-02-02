Calcio a 5 la partita si decide a 41 secondi dalla sirena | il Forlì batte e sorpassa il Parma

Sabato pomeriggio al Pala Marabini, il Forlì ha vinto contro il Parma in un match che si è deciso negli ultimi secondi. La partita della quarta giornata di ritorno del campionato regionale di Serie C1 è stata emozionante, con il Forlì che ha sorpassato i rivali a 41 secondi dalla fine, grazie a un gol decisivo. I padroni di casa hanno dimostrato carattere e determinazione contro la terza forza del torneo.

Martedì sera torna la Coppa Velez: Forlì, detentore del trofeo, esordisce nella competizione sul campo del Santa Sofia, in un derby che si preannuncia infuocato Sabato pomeriggio al Pala Marabini si è disputato il big match della quarta giornata di ritorno del campionato regionale di Serie C1 tra la Due G Futsal Parma, terza forza del torneo, e il Calcio a Cinque Forlì guidato da mister Gottuso. Una sfida intensa e spettacolare che non ha tradito le attese, con il Forlì capace di imporsi per 3-2 al termine di una gara decisa soltanto negli ultimi istanti. Grazie a questo successo, i biancorossi salgono a quota 27 punti, conquistando il terzo posto in classifica e superando proprio il Parma, fermo a 26.

