Battaiola | Trentino terra di sport ecco qual è il nostro segreto
Durante la presentazione dell’edizione 2026 del Festival dello Sport di Trento, l’allenatore di Giovanni Battaiola, presidente di Trentino Marketing, ha parlato del rapporto tra la regione e lo sport. Ha sottolineato come il territorio sia conosciuto per le sue attività sportive e ha condiviso alcune considerazioni sul motivo per cui questa tradizione si sia consolidata nel tempo. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche del Trentino che favoriscono la crescita degli eventi sportivi.
Le parole dell'allenatore di Giovanni Battaiola, presidente di Trentino Marketing, a margine della presentazione dell'edizione 2026 del Festival dello Sport di Trento.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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