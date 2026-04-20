Battaiola | Trentino terra di sport ecco qual è il nostro segreto

Durante la presentazione dell’edizione 2026 del Festival dello Sport di Trento, l’allenatore di Giovanni Battaiola, presidente di Trentino Marketing, ha parlato del rapporto tra la regione e lo sport. Ha sottolineato come il territorio sia conosciuto per le sue attività sportive e ha condiviso alcune considerazioni sul motivo per cui questa tradizione si sia consolidata nel tempo. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche del Trentino che favoriscono la crescita degli eventi sportivi.