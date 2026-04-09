Nel 2025, l’ospedale di Pisa ha registrato un numero record di trapianti di fegato, confermando il trend positivo degli ultimi anni. La struttura si conferma come la seconda in Italia per questa tipologia di interventi, con un incremento rispetto agli anni precedenti. La crescita delle procedure si associa a un aumento delle donazioni e a una maggiore capacità di gestione delle operazioni complesse.

Pisa, 9 aprile 2026 – Anche il 2025 è stato un anno record per i trapianti di fegato eseguiti a Pisa. Certo, non quanto il 2024 ma sufficiente a confermare il ruolo di punto di riferimento internazionale dell’Unità Operativa di Chirurgia Epatica e del Trapianto di Fegato dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, diretta da Davide Ghinolfi. “E’ stato un anno eccezionale -spiega il medico - nel quale abbiamo registrato numeri da primato consolidando il nostro ruolo di eccellenza a livello nazionale ed europeo. Abbiamo eseguito 162 trapianti di fegato, la seconda migliore performance di sempre, dopo quella di 176 casi del 2024, dalla nascita del programma trapiantologico, avviato nel 1996. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trapianti di fegato record. Pisa seconda in Italia: “Ecco il nostro segreto”

Quattro morti e 3 trapianti di fegato dopo aver mangiato funghi velenosi in CaliforniaLe abbondanti piogge degli ultimi mesi in California hanno favorito la crescita dei funghi, compresi quelli velenosi e potenzialmente letali: decine...

Maratona chirurgica nel Policlinico di Bari: eseguiti 4 trapianti di fegato in 24 oreGli interventi sono stati realizzati grazie a 3 donazioni provenienti da ospedali pugliesi e una da fuori regione destinata a un paziente in urgenza.

Temi più discussi: Trapianti di fegato record. Pisa seconda in Italia: Ecco il nostro segreto; Trapianti, in Lombardia 9 donatori in 72 ore per 16 pazienti; In Lombardia trapianti da record: 9 donatori in 72 ore, speranza di vita a 16 pazienti; Pasqua, tre trapianti di fegato in 48 ore a Bergamo. Al Papa Giovanni salvate tre vite.

Pasqua, tre trapianti di fegato in 48 ore a Bergamo. Al «Papa Giovanni» salvate tre viteTra l’alba di sabato e la sera della domenica di Pasqua, in meno di 48 ore, all’ospedale cittadino sono stati eseguiti tre trapianti di fegato salvavita. ecodibergamo.it

All’ospedale Papa Giovanni tre trapianti di fegato in meno di 48 ore nel weekend di PasquaImpegnati 29 tra medici e infermieri: un organo destinato a una bimba di pochi mesi di vita affetta da atresia delle vie biliari. La cronaca di una due giorni staordinaria per le équipe chirurgiche ... bergamonews.it

Tra l’alba di sabato e la sera della domenica di Pasqua, in meno di 48 ore, all’ospedale cittadino sono stati eseguiti tre trapianti di fegato salvavita. x.com

Nel weekend di Pasqua #pg23 sono stati eseguiti 3 trapianti di fegato in meno di 48 ore. Un risultato possibile solo grazie a una macchina organizzativa sempre attiva e alla dedizione dei nostri professionisti. Tutto è iniziato all'alba di sabato con un prelievo d’ - facebook.com facebook