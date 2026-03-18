Nasce l’Asd Dodgeball | Sport e socialità Ecco il nostro progetto

Nel luglio 2025 nasce l’Asd Dodgeball Corridonia, un nuovo club dedicato a questa disciplina sportiva. La creazione avviene grazie a una collaborazione tra la parrocchia di Petriolo e gli oratori locali, con l’obiettivo di promuovere sia l’attività fisica che la socialità tra i giovani. Il progetto punta a coinvolgere la comunità attraverso eventi e iniziative sportive dedicate a tutte le età.

Nasce l’ Asd Dodgeball Corridonia. Tutto inizia nel luglio 2025, grazie alla collaborazione con la parrocchia di Petriolo e con il mondo degli oratori. In quell’occasione viene organizzato un cittadino di Dodgeball che sorprende per la grande partecipazione. Un gruppo di ragazzi ha così deciso di raccogliere quell’energia e trasformarla in un progetto stabile. Il sodalizio è guidato dal presidente Gioele Giachè, il vice Luca Piergiacomi, poi Alessio Cartechini, segretario e tesoriere; e don Marco Zengarini, consigliere e assistente spirituale. "Crediamo che tutti meritino di far parte di una squadra e di un gruppo che condivida valori sani – spiega Giachè –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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