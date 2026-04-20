L’attore noto per aver interpretato Tywin Lannister in Game of Thrones è in trattative per entrare nel cast di The Batman Part II, secondo quanto riportano fonti di Deadline. La sua presenza nel film dei DC Studios è ancora in fase di definizione, ma la notizia è stata confermata senza ulteriori dettagli riguardo al ruolo o alla tempistica delle riprese. Si tratta di un possibile nuovo inserimento nel cast del sequel del film dedicato all’iconico supereroe.

Proprio così! Dopo aver interpretato Tywin Lannister in Game of Thrones, Charles Dance ha trovato un nuovo patriarca da impersonare, dato che fonti di Deadline affermano che l’ attore di Game of Thrones è in trattative per unirsi al cast di The Batman Part II dei DC Studios. Se l’accordo andrà in porto, affiancherà Robert Pattinson, che riprenderà il ruolo del Cavaliere Oscuro nel prossimo sequel, scritto e diretto da Reeves. Un nuovo membro del cast. Le riprese del film della DC Studios inizieranno in primavera e l’uscita nelle sale è prevista per il 1° ottobre 2027. I co-protagonisti della DC, James Gunn e Peter Safran, sono anche produttori insieme a Dylan Clark.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Batman 2’: nel cast confermato anche Charles Dance

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