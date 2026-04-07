Recentemente è stato annunciato che l’attore sarà nuovamente protagonista di un sequel di grande rilievo, confermando il suo coinvolgimento in un film di supereroi. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, considerando il ruolo ricoperto nella prima pellicola e le aspettative per il seguito. La produzione è in fase di sviluppo e si prevede che le riprese inizieranno nei prossimi mesi.

Le strade di Gotham e la Terra di Mezzo hanno rischiato di incrociarsi pericolosamente, ma alla fine la diplomazia tra gli studios ha avuto la meglio. Secondo quanto riportato da Deadline, Andy Serkis tornerà a interpretare Alfred Pennyworth in The Batman Parte II, sequel diretto del film di Matt Reeves. La sfida principale riguardava l’agenda dell’attore, attualmente impegnatissimo nella regia e nell’interpretazione del nuovo capitolo della saga di Tolkien. Proprio come abbiamo visto nel nostro precedente articolo sul recasting di Aragorn e il ritorno di Gollum, Serkis sta vivendo un momento d’oro, dividendo il suo talento tra la performance capture e ruoli iconici in “carne ed ossa”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il ritorno del Maggiordomo: Andy Serkis confermato per The Batman Parte II

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