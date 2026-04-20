Batman 2 il cast comincia a delinearsi | ecco chi potrebbe entrare nel nuovo film

Il sequel di The Batman sta iniziando a definire il suo cast, con alcuni attori già confermati e altri ancora in fase di trattativa. Tra le novità si parla di un volto noto di una serie di successo, che potrebbe entrare nel progetto e influenzare lo sviluppo della trama. La produzione sta lavorando per completare il cast e dare forma alla narrazione del nuovo film.

Il sequel di The Batman continua a prendere forma anche sul fronte casting. Accanto ai ritorni ormai certi, emergono nuovi nomi pronti ad arricchire l’universo narrativo del film, tra cui una star di Game of Thrones che potrebbe cambiare gli equilibri della storia. Le conferme: ritorni attesi a Gotham. Il cuore del cast ripartirà da certezze solide. Robert Pattinson tornerà nei panni di Bruce WayneBatman, insieme a Jeffrey Wright (Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred) e Colin Farrell (Pinguino). Atteso anche Barry Keoghan come Joker, già introdotto nel primo capitolo. Il film, diretto ancora da Matt Reeves, continuerà a sviluppare una Gotham realistica e cupa, con un approccio sempre più investigativo e psicologico, puntando a esplorare in profondità il lato umano del protagonista.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Batman 2, il cast comincia a delinearsi: ecco chi potrebbe entrare nel nuovo film Notizie correlate Leggi anche: Aeroporto, comincia a delinearsi la stagione estiva: si attende l'annuncio per un nuovo collegamento Superman: Man of Tomorrow, Adria Arjona potrebbe entrare nel cast, le indiscrezioni sul suo possibile ruoloL'attrice, indicata in passato come possibile interprete di Wonder Woman, avrebbe fatto un'audizione per il sequel diretto da James Gunn. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 'The Batman 2' Charles Dance nel cast; The Batman: Part II: Charles Dance si unisce al cast stellare di Matt Reeves; Charles Dance in trattative per The Batman – Parte II; The Batman 2, arriva Christopher Dent: sarà interpretato dal grande Charles Dance. The Batman 2, nel cast arriva una star di Il Trono di Spade: interpreterà un personaggio chiaveDa Westeros a Gotham City: una star di Il Trono di Spade si ritroverà ad interpretare ancora una volta un padre spietato in The Batman II. comingsoon.it The Batman 2, ci sono novità su Scarlett Johansson...e il debutto di Robin?Scoprite le ultime novità su The Batman: Parte 2, attesissimo prossimo capitolo della saga cinematografica di Matt Reeves. cinema.everyeye.it Charles Dance entra nel cast di The Batman Parte 2 accanto a Robert Pattinson: interpreterà il padre di Harvey Dent. Nuove dinamiche oscure in arrivo a Gotham #TheBatman2 #CharlesDance #RobertPattinson #DC #Cinema - facebook.com facebook John Nolan, morto l’attore di Person of interest e Batman e zio del regista Christopher Nolan x.com