Aeroporto comincia a delinearsi la stagione estiva | si attende l' annuncio per un nuovo collegamento

Inizia a prendere forma la stagione estiva all'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, con l’attesa di un annuncio ufficiale. Si prevede un nuovo collegamento con Lampedusa, anche se ancora non è stata comunicata la conferma definitiva. La notizia riguarda principalmente il potenziamento delle rotte e l’incremento dei voli in vista dei mesi caldi. L’aeroporto si prepara a un possibile incremento di traffico aereo.

Novità in vista per l'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì. Si attende solo l’ufficialità, ma lo scalo di via Seganti vedrà un collegamento con Lampedusa. A operarlo sarà la compagnia aerea maltese HelloFly, già operativa anche con l’aeroporto di Perugia, sempre con collegamenti con la Sicilia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

