Dalla Spagna si diffonde la notizia che il difensore dell’Inter avrebbe dato il suo assenso al trasferimento al Barcellona. Tuttavia, rimane un ostacolo da superare prima che l’affare possa concretizzarsi. La trattativa tra le due società è in corso, ma non ci sono ancora dettagli definitivi sulla conclusione dell’accordo. La situazione viene segnalata come in evoluzione.

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© Calcionews24.com - Bastoni Barcellona, dalla Spagna insistono: il difensore dell’Inter ha detto sì! C’è un solo ostacolo da aggirare

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