Oltretorrente basta narrazioni di comodo | servono risposte non poesie

Da parmatoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La voce di chi vive a Oltretorrente non ci sta. Un residenti si stanca delle narrazioni di comodo e chiede fatti concreti. «Basta poesie, servono risposte vere ai problemi che affrontiamo ogni giorno», afferma un cittadino. L’immagine del quartiere, secondo loro, è troppo spesso distorta e offensiva. Denunciano che parlare di problemi reali non significa sminuire il quartiere, ma dimostrare di volerlo migliorare.

«L’immagine che viene data dell’Oltretorrente è distorta e offensiva per chi lo vive ogni giorno. Denunciare i problemi reali non significa denigrare il quartiere, ma avere a cuore il suo futuro».Così Emanuele Rastelli, presidente dell’associazione L’Oltretorrente rinasce, interviene.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

