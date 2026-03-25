Il genio del teatro del ‘900 alla Distilleria con Apax* - per non farla finita con Antonin Artaud Discorsi e letture suoni e glossolalie

Giovedì 26 marzo alle 20.30, la Distilleria di San Cesario di Lecce ospita uno spettacolo dedicato al teatro del Novecento. L’evento comprende discorsi, letture, suoni e glossolalie, concentrandosi sull’opera di Antonin Artaud, noto per il suo approccio innovativo e sperimentale. La serata si inserisce nel calendario di iniziative culturali dedicate alla scena teatrale e alle sue figure più influenti.

La Distilleria di San Cesario di Lecce ospita giovedì 26 marzo, alle ore 20.30, “APAX* - Per non farla finita con Antonin Artaud. Discorsi e Letture, Suoni e Glossolalie” di e con Renato Grilli, sul palco insieme al sassofonista Roberto Gagliardi. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Visioni dal. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Il genio del teatro del ‘900 alla Distilleria con “Apax* - per non farla finita con Antonin Artaud. Discorsi e letture, suoni e glossolalie” Articoli correlati Al Teatro Verdi di San Severo il rock dei Queen con l’Orchestra Suoni del SudUna voce rock e un’Orchestra si ritrovano sullo stesso palco per riproporre i titoli epici e i classici senza tempo del leggendario gruppo inglese... Carpi apre l’anno musicale con i suoni del contemporaneo: “Sentieri Selvaggi” al Teatro ComunaleDove Teatro Comunale di Carpi, Teatro del Popolo di Concordia e Teatro Troisi di Nonantola Quando Dal 18/01/2026 al 18/01/2026 17:00 Altre...