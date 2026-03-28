Basket a Pisa un’incompleta IES lascia a Rosignano la prima vittoria in DR2

Nella decima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, la Devitalia IES Pisa, con numerosi giocatori assenti, ha perso contro il fanalino di coda Dinamo Rosignano, ottenendo così la prima vittoria stagionale. La partita si è svolta a Rosignano, dove la formazione locale ha conquistato due punti fondamentali in classifica.

Pisa, 28 marzo 2026 – Una Devitalia IES Pisa ancora largamente rimaneggiata per le molte assenze, concede al fanalino di coda Dinamo Rosignano i primi due punti in classifica, nella decima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri, completamente privi di lunghi di ruolo, tutti infortunati, e con molte altre lacune negli altri reparti, per malanni o lavoro, hanno lasciato ai modesti avversari il dominio sotto canestro, sia ai rimbalzi, sia nei tiri da sotto, ed hanno concesso qualche tripla di troppo (alla fine saranno nove da entrambe le parti). LA CRONACA – Al via... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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