Basket una IES Pisa incompleta cede dopo tre quarti alla US Livorno in DR2

Nel campionato di basket, la Devitalia IES Pisa ha affrontato in casa la US Livorno e, dopo tre quarti, ha ceduto il passo alla squadra ospite. La partita si è conclusa con la sconfitta per i padroni di casa, che avevano già visto allontanarsi le possibilità di raggiungere la zona play-off dopo la recente sconfitta a Grosseto.

Pisa, 15 marzo 2026 – Un’incompleta Devitalia IES Pisa, ha lasciato, in casa con la forte US Livorno, le ultime speranze di poter agguantare la zona play-off, già allontanatasi di molto dopo la sconfitta a Grosseto. Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, i biancocelesti di Paolo Campani e Maurizio Neri hanno provato a stare a ruota dei livornesi per tre quarti, cedendo nel finale, quando le assenze e gli infortuni sono risultati decisivi. . LA CRONACA – Privo di Giusfredi, De Vincentiis, Fruzza, Rugi e Timpano, assenti per infortunio o malattia, senza Raimo impegnato per lavoro, il quintetto biancoceleste ha giocato un primo quarto abbastanza equilibrato, alternandosi al comando con Livorno, che ha terminato il parziale con un lieve vantaggio ( 18-23 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, una IES Pisa incompleta cede dopo tre quarti alla US Livorno, in DR2 Articoli correlati Basket, niente da fare per la IES Pisa, sul campo di Fortezza Livorno, capolista in DR2Pisa, 23 febbraio 2026 – Sconfitta come da pronostico per la Devitalia IES Pisa, sul campo della capolista Fortezza Livorno, nella quinta giornata di... Leggi anche: Basket, successo in volata della IES Pisa, a S.Miniato, in DR2 Una selezione di notizie su Basket una IES Pisa incompleta cede... Temi più discussi: Pallacanestro Grosseto batte Pisa Ies 96-84: rimonta nel finale e playoff ancora aperti; Divisione 2 maschile. Pallacanestro Grosseto, Bambini e Perfetti trascinano la squadra al successo; Basket la IES Pisa fallisce a Grosseto l’aggancio ai play-off in Divisione Regionale 2; Basket la IES ospita US Livorno per mantenere chance di accesso ai play-off in DR2. Basket, una IES Pisa incompleta cede dopo tre quarti alla US Livorno, in DR2Pisa, 15 marzo 2026 – Un’incompleta Devitalia IES Pisa, ha lasciato, in casa con la forte US Livorno, le ultime speranze di poter agguantare la zona play-off, già allontanatasi di molto dopo la sconfi ... sport.quotidiano.net Basket, la IES Pisa fallisce a Grosseto l’aggancio ai play-off, in Divisione Regionale 2Gli uomini di Campani, a lungo in testa, sono calati nel finale, in cui sono stati pesantemente sanzionati dal solo arbitro presente ... msn.com A pochi mesi dalla consegna alla comunità, le condizioni del campo da basket all’aperto sopra il Talete sono queste. Il video sfogo del capo di gabinetto del sindaco di Siracusa Giuseppe Gibilisco facebook GAME DAY LBA Unipol 25/26 | 22a Giornata Virtus Olidata Bologna 20:00 Virtus Arena, Bologna Diretta su Sky Sport Basket e LBA Tv #ForzaOlimpia x.com