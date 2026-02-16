Basket serie c La Despar 4T fa poker Cade in casa Argenta

La Despar 4T ha battuto in casa Argenta, portando a casa il quarto successo di fila in serie C di basket. La partita è iniziata con un primo quarto di equilibrio, poi i padroni di casa hanno accelerato e preso il controllo del gioco, lasciando poco spazio agli avversari di Modena. La squadra di coach Spettoli ha dominato il match, vincendo con un punteggio di 84-60 e rafforzando la propria posizione in classifica. Questa vittoria ha concluso una settimana intensa, durante la quale i granata hanno risalito la china nella lotta per la salvezza.

Un primo quarto di studio, poi la fuga senza lasciare a Modena possibilità di replica. Così la Despar 4 Torri di coach Spettoli centra il quarto successo consecutivo PER 84-60, e chiude una settimana da protagonista, che ha visto i granata rilanciarsi nella corsa salvezza. Equilibrio fino al 20-20, poi i granata spaccano la partita: tutto il Pala Aeffe salta in piedi sulla tripla di Bertocco (41-28): poi è il turno di Cattani e Toselli, e all'intervallo è 46-31. La ripresa si avvia nel segno di Cristoni e dei suoi dieci punti di fila: si iscrive a referto anche Ghirelli, e di fatto, sul 61-34, Modena alza bandiera bianca.