Basket serie C Medicina troppo amara Argenta va ko
Nel campionato di serie C di basket, Medicina si impone con un netto 84-61 sulla SimaBio Argenta. La squadra ospite, pur disputando una buona partita a Molinella, non riesce a contrastare la forza degli avversari e subisce una sconfitta significativa. Questo risultato evidenzia le difficoltà incontrate dalla formazione di Argenta contro un avversario di elevato livello, sottolineando l’importanza di continui miglioramenti e concentrazione.
Troppo forte Medicina per la SimaBio Argenta, che non riesce a ripetere la buona prova di Molinella, e capitola nettamente contro un avversario di assoluto livello: finisce 61-84 per gli ospiti. Dopo i primi 4 minuti di equilibrio (9-10), gli ospiti piazzano un break di 8-0 grazie soprattutto alla difesa, che impedisce ad Argenta di trovare soluzioni efficaci. Nei secondi dieci minuti i padroni di casa con Cattani provano a riavvicinarsi, ma Medicina scappa con Francesconi, che segna tre triple in pochi minuti, regalando ai suoi il +16 (23-39). Il break spezza la partita; Masrè con due tiri dalla media allunga ancora, e gli ospiti chiudono la prima frazione sul 27-46. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket serie C. Colpo Argenta, che in casa stende PiacenzaLa SimaBio Argenta ha iniziato positivamente il girone di ritorno di serie C, battendo in casa Piacenza con il punteggio di 84-77.
