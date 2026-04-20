Basket Polisportiva Galli in semifinale | Ragusa battuta in Gara 3 dopo una partita intensa

La Polisportiva Galli si è qualificata per le semifinali della competizione dopo aver vinto Gara 3 contro Ragusa con il punteggio di 67-60. La partita si è svolta tra fasi di equilibrio e momenti di spinta, con continui cambi di ritmo. La sfida si è conclusa con la squadra di casa che ha prevalso in modo convincente, portando a termine la serie con questa vittoria.

Arezzo, 20 aprile 2026 – La Polisportiva Galli vola in semifinale dopo aver superato Ragusa in Gara 3 al termine di una sfida combattuta e ricca di strappi, chiusa sul 67-60. La squadra di coach Andrea Franchini conquista così la serie grazie a un secondo quarto decisivo, in cui costruisce il margine poi risultato determinante. Avvio equilibrato, con le valdarnesi subito avanti grazie a Ovner e De Cassan per il 7-0 iniziale. Ragusa reagisce prontamente e trova il pareggio sull’8-8 con Moriconi e Johnson, costringendo la panchina di casa al timeout. Il primo quarto si chiude in sostanziale equilibrio sul 16-17 per le ospiti. È nel secondo periodo che la partita cambia volto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket. Polisportiva Galli in semifinale: Ragusa battuta in Gara 3 dopo una partita intensa Notizie correlate Basket Serie A2, Playoff: Ragusa pareggia la serie, tutto rinviato a Gara 3 contro la Polisportiva GalliArezzo, 17 aprile 2026 – La Passalacqua Ragusa sfrutta il fattore campo e supera la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno in Gara 2 dei quarti di... Polisportiva Galli, vittoria al fotofinish: Celani firma gara uno contro RagusaArezzo, 12 aprile 2026 – Vittoria al cardiopalma per la Polisportiva Galli Basket che si aggiudica gara uno dei Play Off superando la Passalacqua... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Polisportiva Galli supera Ragusa in Gara 3 e va in Semifinale; Passalacqua Ragusa eliminata dai Playoff dalla Pol. Galli; La Polisportiva Galli batte Ragusa in Gara 3 e va in semifinale Play-Off; Basket. La Passalacqua Ragusa in partenza per San Giovanni Valdarno: sabato 'gara 1' dei play off. A2 QF G2 – Ragusa domina il terzo quarto e impatta la serie con la Polisportiva GalliPassalacqua Ragusa - Polisp. A. Galli Basket 65 - 58 (18-10, 35-32, 53-41, 65-58)PASSALACQUA RAGUSA: Mallo NE, Consolini* 11 (4/9, 1/4), Cedolini 5 (1/3, ... basketinside.com Basket a2 femminile. Galli, parte l’assalto alle semifinali playoff: stasera il match verità. In gara 2 contro Ragusa serve la partita perfetta per evitare la bellaÈ partita all’alba di stamani con un volo Roma - Catania l’avventura della polisportiva Galli attesa questa sera, alle ... sport.quotidiano.net Polisportiva "A. Galli" Basket. . Le parole di coach Andrea Franchini dopo Polisportiva Galli vs Passalacqua Basket Ragusa - facebook.com facebook