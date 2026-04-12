Polisportiva Galli vittoria al fotofinish | Celani firma gara uno contro Ragusa

La Polisportiva Galli Basket ha conquistato la prima partita dei Play Off contro la Passalacqua Ragusa, vincendo per 74-73 al termine di un match deciso negli ultimi secondi. La gara si è conclusa con un canestro di Celani, che ha permesso alla squadra di ottenere la vittoria al fotofinish. La partita si è svolta ad Arezzo il 12 aprile 2026.

Arezzo, 12 aprile 2026 – Vittoria al cardiopalma per la Polisportiva Galli Basket che si aggiudica gara uno dei Play Off superando la Passalacqua Ragusa per 74-73 al termine di una sfida decisa negli ultimi secondi. Dopo aver subito la rimonta delle siciliane nel finale, trascinate da una straordinaria Consolini, è Celani a trovare la tripla decisiva che vale l’1-0 nella serie per la squadra allenata da Andrea Franchini. Tra le protagoniste della formazione di casa spiccano ancora una volta Ilaria Bernardi, top scorer con 26 punti, e una solida Ngamene Takougang, autrice di 15 punti e 8 rimbalzi. Avvio deciso delle ospiti, che partono forte con due triple di Consolini e Johnson per il 2-8 iniziale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Polisportiva Galli, vittoria al fotofinish: Celani firma gara uno contro Ragusa Basket, vittoria al fotofinish per la Polisportiva Galli a Moncalieri: decisiva la tripla di Evelyn OvnerArezzo, 23 marzo 2026 – All’ultimo tuffo la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno conquista un successo prezioso sul parquet del Pala Einaudi di... Basket femminile, la Polisportiva Galli centra la terza vittoria consecutiva: 82-69 contro la Virtus CagliariArezzo, 26 marzo 2026 – La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno continua la sua corsa positiva in Serie A2 Femminile.