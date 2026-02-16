Il CUS Pisa Cosmocare ha battuto Calcinaia in una partita di DR1, perché Luca Martini ha fatto un cambio tattico deciso. La vittoria di ieri permette alla squadra di sperare in una posizione migliore, dopo un periodo difficile. Martini ha deciso di puntare su un gioco più aggressivo, portando i suoi a segnare più punti rispetto alle ultime partite.

Pisa, 15 febbraio 2026 – Secondo successo in tre gare per Luca Martini, coach del CUS Pisa Cosmocare, che ha raccolto in tre settimane gli stessi punti fatti nei quattro mesi precedenti. In casa contro il più quotato Calcinaia, in occasione della quinta di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1, il team universitario ha sofferto per tutto il match, punto a punto, trovando nella ripresa un vantaggio anche in doppia cifra e difendendolo nel finale dal ritorno avversario. La salvezza è ancora lontanissima, ma il gruppo è vivo e ha ancora dieci giornate per provarci.. LA CRONACA – Sceso in campo con Colombini, Ricci, Spagnolli, Malfatti e Quarta, opposto a Flavio e Andrea Dal Canto, Pasquinelli, Bartalucci e Gambini, il quintetto universitario parte con molta calma e chiude il primo quarto sotto di un canestro ( 12-14 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, a Pisa il CUS Cosmocare vince con Calcinaia, in DR1, e torna a sperare

Questa sera il Basket CUS Pisa torna in campo contro Calcinaia, in una partita che può decidere le sue sorti in stagione.

Il CUS Pisa subisce una nuova sconfitta in casa contro Chimenti Livorno nella seconda giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1.

