Il CUS Pisa subisce una nuova sconfitta in casa contro Chimenti Livorno nella seconda giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1. La partita, giocata il 26 gennaio 2026, evidenzia le difficoltà della squadra in chiave salvezza, evidenziando l’importanza di migliorare le prestazioni nelle prossime sfide. Una sconfitta che richiede riflessione e impegno per il proseguimento della stagione.

Pisa, 26 gennaio 2026 – Ancora un risultato pesante in chiave salvezza per il Cosmocare CUS Pisa, che perde in casa con la Polisportiva Nicola Chiment i di Livorno, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1. Secondo copioni già letti, la squadra di Giuntoli ha giocato alla pari il primo quarto, è calata nel secondo, ha poi dato segnali di ripresa sia nel terzo, sia nell’ultimo, ma, quando si è avvicinata agli avversari, non è mai riuscita a raggiungerli.. LA CRONACA – Sceso in campo con Burgalassi, Colombini, Spagnolli, Apolloni e Quarta, opposto a Cianetti, Gamba, Bernardini, Lulli e Massoli, il quintetto universitario parte con una buona difesa e, pur senza segnare molto, rimane in partita nel primo quarto, raggiungendo un massimo vantaggio di 3 punti e terminando, con qualche ingenuità di troppo, sotto di un canestro ( 12-14 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, ancora una sconfitta per il CUS Pisa, in casa con Chimenti Livorno, in DR1

Basket, ancora un match dentro-fuori per il CUS Pisa, in casa con Chimenti Livorno, in DR1Il CUS Pisa si prepara a disputare una partita cruciale in Divisione Regionale 1, affrontando in casa la Polisportiva Nicola Chimenti Livorno.

Leggi anche: Basket, ancora una sconfitta, con Lucca, per il fanalino di coda CUS Pisa, in DR1

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Basket: ancora una sconfitta per la Dinamo davanti al pubblico di casa; Serie A2 - La presentazione della sedicesima giornata; Basket. Il derby provinciale sorride all’Orasì Ravenna. Faenza sconfitta 70-65; Basket A2, una vittoria e una sconfitta per le romagnole nel turno infrasettimanale.

NAPOLI BASKET - Sconfitti con Tortona, gli azzurri non completano la rimonta, Magro: Commettiamo troppi erroriSconfitta per la Guerri Napoli che cede alla Bertram Tortona per 76-82, nella gara valevole per la diciassettesima giornata del Campionato di Serie A, disputata all’Alcott Arena. Gli azzurri tentano l ... napolimagazine.com

Basket, per la Virtus Cagliari c'è la sfida salvezza contro SalernoVale molto più di due punti la sfida in programma domenica 25 gennaio alle 16 al PalaRestivo, dove la Sardegna Marmi Cagliari ospita il Salerno Basket 92 in un confronto diretto con vista sulla zona ... unionesarda.it

La Pielle si lascia subito alle spalle la sconfitta di Caserta #Livorno #basket #SerieB #PielleLivorno #LivornoJesi facebook

Basket: per la Dinamo un'altra sconfitta, stavolta a Trieste. E' la terza consecutiva per gli uomini di coach Mrsic #ANSA x.com