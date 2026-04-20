Basket parkour e arrampicata | il progetto della nuova area sportiva a Casa del Diavolo

A Perugia, nella frazione di Casa del Diavolo, sta per essere realizzata una nuova area sportiva pubblica. Il progetto prevede spazi dedicati a diverse attività come il basket, il parkour e l'arrampicata. L'iniziativa mira a offrire un punto di aggregazione e svago per i residenti, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica all’aperto. La realizzazione dell’area è in fase di definizione e si prevede che sarà accessibile al pubblico.

A Perugia sorgerà una nuova area sportiva pubblica e aperta alla cittadinanza, precisamente nella frazione di Casa del Diavolo. Con determina n. 1185 del 20 marzo aprile il Comune di Perugia ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova area nell'ambito del programma.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Arrampicata sportiva, 160 ragazzi e ragazze protagonisti ai Vigili del FuocoSì è svolta nel weekend presso la palestra Rock’n Fire, all’interno del complesso sportivo dei vigili del fuoco di Modena, la seconda tappa del... Campionati del Mondo Giovanili di Arrampicata Sportiva ad Arco 2026: date, atleti e come seguirliIl Garda Trentino si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più prestigiosi del climbing internazionale giovanile: in gara Boulder, Lead e Speed.