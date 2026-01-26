Arrampicata sportiva 160 ragazzi e ragazze protagonisti ai Vigili del Fuoco

Nel fine settimana, presso la palestra Rock’n Fire nel complesso sportivo dei Vigili del Fuoco di Modena, si è svolta la seconda tappa del campionato regionale di arrampicata per le categorie U15, U13 e U11. Oltre 160 giovani atleti hanno partecipato, dimostrando passione e impegno in una competizione che valorizza il talento e l’educazione sportiva tra i più giovani.

Sì è svolta nel weekend presso la palestra Rock'n Fire, all'interno del complesso sportivo dei vigili del fuoco di Modena, la seconda tappa del campionato regionale di arrampicata U15-13-11. In 160 i ragazzi e le ragazze che sono arrivati da tutta la regione per confrontarsi sui blocchi creati dai tracciatori federali Matteo Bezzecchi e Gian Matteo Paganelli. La tappa di Modena è stata dedicata esclusivamente alla specialità del Bouldering, il tipo di arrampicata più breve e intenso, di massima difficoltà tecnica e fisica, che non prevede l'uso di corda e imbrago ma la protezione di materassi posti alla base.

