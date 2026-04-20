Basket la Paperdi Caserta batte Ferrara nel ricordo di Oscar

Nel palasport di Caserta si è disputata una partita di basket tra la Paperdi Caserta e la squadra di Ferrara, con un clima carico di emozioni legate alla commemorazione di Oscar. L'incontro è stato caratterizzato da un'attenzione speciale per il ricordo dell'atleta scomparso, creando un’atmosfera di rispetto e partecipazione tra i presenti. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa.

Tempo di lettura: 3 minuti In un palaPiccolo carico di emozioni per lo struggente ricordo dell’indimenticabile Oscar, di cui è stato riprodotto il saluto che il brasiliano rivolse ai tifosi in occasione della cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria di Caserta, la Paperdi Juvecaserta ha superato l’Adamant Ferrara per 104-81, ponendo una grossa ipoteca, grazie alla sconfitta subita da Livorno, su una delle due posizioni di vertice che, attualmente, divide con la Virtus Roma. Il confronto con gli estensi è stato più difficile di quanto dica il risultato finale dal momento che la squadra di coach Sacco, per almeno tre quarti di gara ha dato filo da torcere ai bianconeri locali che nell’ultimo periodo hanno staccato definitivamente gli avversari.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Basket, la Paperdi Caserta batte Ferrara nel ricordo di Oscar Notizie correlate La Juvecaserta batte Ferrara nel segno di Oscar: emozioni e lacrime al PalaPiccoloIn un palaPiccolo carico di emozioni per lo struggente ricordo dell’indimenticabile Oscar, di cui è stato riprodotto il saluto che il brasiliano... Oscar Schmidt è morto, la leggenda del basket aveva 68 anni: storica la vittoria della Coppa Italia nel 1998 con la Juve CasertaUnico brasiliano nella Hall of Fame dell'Nba e una delle più grandi leggende dello sport del Paese, l'ex giocatore di basket Oscar Schmidt, stella... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Basket B Nazionale, la Virtus lotta ma si arrende alla Paperdi Caserta: 84-81; Che impresa della Paperdi Juvecaserta: vittoria al fotofinish con Roma e vetta agganciata; La Paperdi Juvecaserta contro la Virtus Roma per continuare a sognare |; Adamant-Paperdi Juvecaserta, le pagelle. Serie B - Ferrara lotta, ma la Paperdi Caserta scappa via nell'ultimo quartoIl PalaPiccolo vive una delle sue notti più emotive, nel ricordo struggente dell’indimenticabile Oscar Schmidt. Prima della palla a due viene riproposto il saluto che il ... pianetabasket.com Serie B – Caserta batte agilmente FerraraIn un palaPiccolo carico di emozioni per lo struggente ricordo dell’indimenticabile Oscar, di cui è stato riprodotto il saluto che il brasiliano rivolse ... basketinside.com LNP Serie B Nazionale girone B (VIDEO) Paperdì Juvecaserta vittoriosa su Ferrara. La 'commemorazione' Oscar. https://www.streambasket.com/campionati/serie-b/lnp-serie-b-nazionale-girone-b-video-paperdi-juvecaserta-a-valanga-sulladamant-ferrara-ma- - facebook.com facebook