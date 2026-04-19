La Juvecaserta batte Ferrara nel segno di Oscar | emozioni e lacrime al PalaPiccolo

Nel palazzetto di Caserta si è vissuto un momento carico di emozioni, con il pubblico che ha reso omaggio a un ex giocatore brasiliano ricordandolo attraverso un video e un saluto rivolto ai tifosi. La partita tra Juvecaserta e Ferrara si è conclusa con la vittoria della squadra locale, in una gara che ha visto momenti di grande intensità e commozione. Le lacrime e l’entusiasmo hanno accompagnato l’intera serata, rendendo l’evento memorabile.

In un palaPiccolo carico di emozioni per lo struggente ricordo dell’indimenticabile Oscar, di cui è stato riprodotto il saluto che il brasiliano rivolse ai tifosi in occasione della cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria di Caserta, la Paperdi Juvecaserta ha superato l’Adamant Ferrara.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Juvecaserta, per la continuità. Al PalaPiccolo arriva Ferrara: c'è un nuovo sold outNon c’è tregua per la Paperdi Juvecaserta che, dopo aver disputato e vinto in quattro giorni gli scontri diretti a Latina e con la Virtus Roma, torna... Derby campano al PalaPiccolo: la Paperdi Juvecaserta 2021 ospita CasoriaI bianconeri hanno già la certezza matematica di partecipare ai playoff e cercano una vittoria che consoliderebbe il quarto posto È derby campano al... Tutti gli aggiornamenti La Paperdì asfalta Ferrara 104-81. E’ lotta a due con Roma per il primatoCASERTA – Con qualche sofferenza in più rispetto al previsto e, comunque, più di quanto non racconti il punteggio finale, la Juvecaserta batte Ferrara. Con questo successo la Paperdì pone una grossa i ... ecodicaserta.it Juvecaserta, per la continuità. Al PalaPiccolo arriva Ferrara: c'è un nuovo sold outNon c’è tregua per la Paperdi Juvecaserta che, dopo aver disputato e vinto in quattro giorni gli scontri diretti a Latina e con la Virtus Roma, torna domani, domenica, in campo per ospitare l’Adamant ... today.it