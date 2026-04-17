È deceduto l’ex giocatore di basket Oscar Schmidt, noto per essere stato l’unico brasiliano inserito nella Hall of Fame dell’NBA. Aveva 68 anni e aveva partecipato alla vittoria della Coppa Italia nel 1998 con la squadra di Caserta. La sua carriera è ricordata anche per aver rappresentato il Brasile come uno dei più grandi atleti dello sport del paese. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Unico brasiliano nella Hall of Fame dell'Nba e una delle più grandi leggende dello sport del Paese, l'ex giocatore di basket Oscar Schmidt, stella della Juve Caserta, è morto in ospedale, all'età di 68 anni. Lo riferiscono i media locali. Era malato da tempo. La carriera Oscar ha giocato nella Serie A italiana con le maglie di Caserta e Pavia, oltre a vestire per tanti anni la maglia verdeoro del Brasile partecipando a 5 Olimpiadi.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Oscar Schmidt è morto, la leggenda del basket aveva 68 anni: storica la vittoria della Coppa Italia nel 1998 con la Juve Caserta

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