La 17ª giornata di Serie A ha visto protagonisti i migliori italiani, con Amedeo Della Valle che ha confermato il suo talento. Questa giornata, conclusa con le sfide di Virtus Bologna e Olimpia Milano, evidenzia l’attenzione crescente verso i giovani e i protagonisti del campionato italiano. Un momento importante per il basket nazionale, che continua a evolversi e a offrire spettacolo ai tifosi.

Si è ieri concluso con i due posticipi della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano il diciassettesimo turno della Serie A di basket 2025-2026. Andiamo a scoprire quali sono i giocatori italiani che si sono messi in mostra durante la giornata. Nel match tra Trieste e Sassari, da segnalare i 12 punti di Marco Ceron, che non bastano ad evitare la sconfitta della Dinamo, ed i 10 punti ed 8 rimbalzi di Jeff Brooks, che hanno contribuito alla vittoria dei giuliani. Nel blitz esterno di Trento ai danni di Treviso, il migliore è stato Alessandro Cappellett i, a referto con 10 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 17esima giornata di Serie A. Amedeo Della Valle continua a stupire

