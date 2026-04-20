Basket Guerri Napoli ko a Milano | l’Olimpia vince 125-97

Nella 27ª giornata di Serie A, la squadra napoletana ha resistito nel primo quarto contro l’Olimpia Milano, che poi ha preso il comando del match. L’Olimpia ha aumentato il ritmo e ha conquistato la vittoria con il punteggio finale di 125-97. La partita si è svolta a Milano, con i padroni di casa che hanno controllato il gioco per tutta la durata dell’incontro.

Gli azzurri della Guerri Napoli tengono solo nel primo quarto, poi l’EA7 Milano prende il controllo della gara e allunga fino al successo nella 27ª giornata di Serie A. Sconfitta per la Guerri Napoli che cede in trasferta all’EA7 Milano per 125-97, nella gara valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, giocata questo pomeriggio. Gli azzurri giocano il primo quarto alla pari per poi crollare nel resto della gara. Ottima partenza offensiva per la Guerri, segnano Doyle e Whaley, Milano risponde con Nebo e Leday. Si segna molto in questa prima fase, Mitrou-Long in contropiede sigla il 9-14. La reazione dell’EA7 arriva con un contro break, guidato da Brooks, che porta i padroni di casa avanti sul 18-16, pareggia Caruso.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Basket, Guerri Napoli ko a Milano: l’Olimpia vince 125-97 Basket Serie A, Napoli-Olimpia Milano 71-77: gli highlights Notizie correlate Guerri Napoli asfaltata a Milano: l’Olimpia stravince 125-97Dopo l’importante vittoria casalinga contro Treviso, la Guerri Napoli non chiude la pratica salvezza e viene annientata dall’Olimpia Milano 125-97 al... Olimpia Milano-Napoli 125-97: highlights Serie A di basketSerie A di basket, l'Olimpia Milano supera 125-97 Napoli: trentacinque anni dopo l'ultima volta i milanesi superano i 120 punti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Guerri Napoli, troppa Olimpia Milano e ko al Forum; GUERRI NAPOLI, SFIDA DECISIVA CON TREVISO. CAPITAN CARUSO: SIAMO CARICHI!; Basket, debutto vincente per Repesa. Guerri batte Treviso, salvezza vicina; Olimpia Milano, prove di continuità: Guerri Napoli superata. Prova di forza dell'Olimpia Milano, travolta la Guerri Napoli: gli highlightsGli highlights presented by PokerstarNews della sfida tra la EA7 Emporio Armani Milano e la Guerri Napoli Basket, partita valida per il 27° turno di campionato della Serie A Unipol 2025/26. pianetabasket.com Basket, ko in trasferta per la Guerri NapoliLotta solo per due quarti la Guerri Napoli che a Brescia cede di schianto a partire dalla terza frazione dopo aver chiuso la prima metà di gara sopra di tre punti. 44 a 41 alla sirena conclusiva il ri ... rainews.it Serie A GUERRI NAPOLI SCONFITTA NETTAMENTE A MILANO. GLI AZZURRI CROLLANO DOPO LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO CON I LOMBARDI PADRONI DELLA CONTESA. COACH REPESA: "C'E' MOLTO ANCORA DA LAVORARE." EA7 E - facebook.com facebook La Guerri Napoli affonda 125-97 in trasferta a Milano, andando sotto anche di oltre 40 punti, recuperando DUE palloni in 40', concedendo il 75% da 2 e il 55% da 3 agli avversari, mantenendo solo il primo quarto (29-27) e subendo 71 punti dal 10' al 30'. Alluci x.com