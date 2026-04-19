Nel match di Milano, l’Olimpia ha battuto la Guerri Napoli con il punteggio di 125-97 al Forum di Assago. La squadra ospite aveva recentemente ottenuto una vittoria in casa contro Treviso, ma questa sera non è riuscita a contenere l’avversario. La partita si è conclusa con un largo scarto a favore dei padroni di casa, che hanno dominato sull’intera durata del confronto.

Dopo l’importante vittoria casalinga contro Treviso, la Guerri Napoli non chiude la pratica salvezza e viene annientata dall’Olimpia Milano 125-97 al Forum di Assago. La squadra milanese non scollinava quota 120 punti da 35 anni. La Guerri ha retto soltanto per il primo quarto, poi l’Olimpia ha alzato le marce e ha dominato la gara con una prestazione offensiva strabiliante. Nelle file di Milano ci sono ben sei giocatori in doppia cifra, tra cui spicca Leandro Bolmaro con 24 punti segnati e 45 da tre. Per la Guerri 17 di Rasir Bolton e 15 di Leonardo Totè. I partenopei torneranno in campo sabato prossimo alle 19.30, alla Alcott Arena, contro l’Aquila Trento.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guerri Napoli asfaltata a Milano: l’Olimpia stravince 125-97

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