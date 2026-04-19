Olimpia Milano-Napoli 125-97 | highlights Serie A di basket

In una partita di Serie A di basket, l'Olimpia Milano ha battuto Napoli con il punteggio di 125-97. La squadra milanese ha segnato più di 120 punti, un risultato che non si verificava da trentacinque anni. La gara si è svolta senza particolari incidenti, con Milano che ha chiuso il match con un margine di 28 punti. È stata una vittoria significativa per i padroni di casa, che hanno dominato l'incontro.

Serie A di basket, l'Olimpia Milano supera 125-97 Napoli: trentacinque anni dopo l'ultima volta i milanesi superano i 120 punti. Massimo in carriera con l'Ea7 per Leandro Bolmaro, 24 punti in 17 minuti. Guarda gli highlights del match.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Olimpia Milano-Napoli 125-97: highlights Serie A di basket Guerri Napoli - EA7 Emporio Armani Milano | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 2025/2026 Notizie correlate Guerri Napoli asfaltata a Milano: l’Olimpia stravince 125-97Dopo l’importante vittoria casalinga contro Treviso, la Guerri Napoli non chiude la pratica salvezza e viene annientata dall’Olimpia Milano 125-97 al... Basket, impegni in trasferta per Virtus Bologna e Brescia in Serie A contro Tortona e Trieste. L’Olimpia Milano ospita Napoli, Venezia affronta SassariLa Serie A di basket è pronta per un altro weekend intenso con la ventisettesima giornata della regular season 2025-2026 in programma, con ancora... Una raccolta di contenuti Si parla di: Video Milano Bayern Monaco (84-94) | Sintesi e highlights: altro KO per l'Olimpia (Eurolega). Guerri Napoli asfaltata a Milano: l’Olimpia stravince 125-97La Guerri Napoli perde nettamente fuori casa contro l'Olimpia Milano: era dal 91 che Milano non superava i 120 punti ... ilnapolista.it Olimpia Milano-Napoli 125-97: highlights Serie AUna Milano esagerata travolge 125-97 Napoli nella 27a giornata di Serie A. L'Olimpia riscatta il ko con l'Olympiacos in Eurolega e firma il secondo successo in fila in campionato, conservando il terzo ... sport.sky.it