Basket femminile la Nuova Virtus Cesena sconfitta da San Lazzaro al PalaBubani di Faenza

Nel match di basket femminile al PalaBubani di Faenza, la Nuova Virtus Cesena ha perso 59-53 contro BSL San Lazzaro. La partita ha visto un equilibrio tra le due squadre, con un risultato che riflette l’andamento del confronto. La formazione cesenate continuerà a lavorare per migliorare le proprie prestazioni nelle prossime gare del campionato.

Restano i limiti oggettivi che impediscono alle ragazze di Luca Chiadini portare fino in fondo quei momenti positivi che comunque ci sono e continuano ad esserci Nuova Virtus Cesena sconfitta 59 a 53 da Bsl San Lazzaro. Cambia la squadra avversaria, da Magik Rosa Parma a B.S.L. San Lazzaro, e cambia il campo di casa, dal PalaIppo di Cesena al PalaBubani di Faenza. Restano però i limiti oggettivi, le cui cause sono state purtroppo sotto gli occhi di tutti da settembre in avanti, che impediscono alle ragazze di Luca Chiadini portare fino in fondo quei momenti positivi che comunque ci sono e continuano ad esserci.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

La partita di basket femminile tra Nuova Virtus Cesena e Magik Rosa Parma si è conclusa con una sconfitta casalinga per le cesenati, che hanno concluso il match con un punteggio di 49 a 62.

