Basket femminile per la Nuova Virtus Cesena non c' è partita | sconfitta in casa del Peperoncino

Da cesenatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di basket femminile, la squadra di casa ha subito una sconfitta netta contro il Peperoncino, che si è imposto con un punteggio di 58-39. La partita si è giocata a Mascarino, dove le ospiti hanno mostrato una prestazione solida, conquistando così tre punti fondamentali e superando le avversarie anche negli scontri diretti, portandosi a quattro punti in classifica.

Non c'è stata partita a Mascarino, con il Peperoncino che ha trovato fiducia giocando una partita quadrata, vinta per 58-39, portandosi così a +4 in classifica e ribaltando il vantaggio negli scontri diretti. Ora avrà davanti a sé tre partite più il turno di riposo contro le quattro partite di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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