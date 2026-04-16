Basket femminile per la Nuova Virtus Cesena non c' è partita | sconfitta in casa del Peperoncino

Nel campionato di basket femminile, la squadra di casa ha subito una sconfitta netta contro il Peperoncino, che si è imposto con un punteggio di 58-39. La partita si è giocata a Mascarino, dove le ospiti hanno mostrato una prestazione solida, conquistando così tre punti fondamentali e superando le avversarie anche negli scontri diretti, portandosi a quattro punti in classifica.

Non c'è stata partita a Mascarino, con il Peperoncino che ha trovato fiducia giocando una partita quadrata, vinta per 58-39, portandosi così a +4 in classifica e ribaltando il vantaggio negli scontri diretti. Ora avrà davanti a sé tre partite più il turno di riposo contro le quattro partite di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Basket femminile, la Nuova Virtus Cesena sconfitta da San Lazzaro al PalaBubani di FaenzaRestano i limiti oggettivi che impediscono alle ragazze di Luca Chiadini portare fino in fondo quei momenti positivi che comunque ci sono e... Basket b femminile. La notte del derby. Alle 21 la Bsl ospita il PeperoncinoNemmeno il tempo di lasciarsi il weekend esaltante per Bsl San Lazzaro e sfortunato per il Peperoncino che è già tempo di tornare in campo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La stagione in una partita. Nuova Virtus, niente errori; Nuova Virtus in volata per tenersi la B; La Nuova Virtus sogna. L’obiettivo è la serie A; Nuova Virtus in volata per tenersi la B. Basket femminile, per la Nuova Virtus Cesena non c'è partita: sconfitta in casa del PeperoncinoNon c'è stata proprio, la Virtus nei 40' disputati a Mascarino, reggendo a fatica soltanto nel primo quarto, pur contraddistinto da troppi errori, finito sul 14-10 ... cesenatoday.it Nuova Virtus in volata per tenersi la BSi avvicina anche la volata finale della Nuova Virtus Cesena, squadra di basket impegnata nel campionato di serie B ... msn.com SERIE B FEMMINILE Mercoledì saremo in casa di Peperoncino Basket per la 10^ giornata di ritorno del campionato di serie B Femminile, contro la Nuova Virtus Cesena. LIVE ore 21:00 sul canale youTube di Romagna Basket Live - #romagnabasketliv - facebook.com facebook