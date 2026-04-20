Basket Divisione Regionale 1 Simus Monteroni sconfitta a San Giovanni Valdarno Il Valdelsa passa a Scandicci e l’Asciano piega Legnaia

La regular season della Basket Divisione Regionale 1 si è conclusa con tutte le squadre senesi che hanno ottenuto il pass per i play-off. La Simus Monteroni è stata sconfitta a San Giovanni Valdarno, mentre il Valdelsa ha vinto in trasferta a Scandicci. L’Asciano ha invece battuto Legnaia. Questi risultati determinano le qualificazioni alle fasi successive del torneo.

Si è conclusa la regular season di Divisione Regionale uno con tutte le formazioni senesi che hanno staccato il pass per poter disputare la fase dei play-off. La Simus Monteroni, già prima matematica, cede a San Giovanni Valdarno 89-74 subendo la seconda sconfitta consecutiva, non un buon viatico in vista dei play-off. Monteroni va subito sotto e non riesce mai a ribaltarla. Nonostante ciò la Simus sarà testa di serie nel tabellone play–off, anche se dovrà cambiare marcia rispetto alle ultime uscite. Vittoria esterna per il Valdelsa Basket a Scandicci. La compagine di coach Lanza si impone 66-77 blindando la settima posizione in classifica. Dopo 2 periodi complicati, Valdelsa gioca un ottimo terzo periodo piazzando un break di 9-28 che indirizza definitivamente la gara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Divisione Regionale 1. Simus Monteroni sconfitta a San Giovanni Valdarno. Il Valdelsa passa a Scandicci e l’Asciano piega Legnaia Notizie correlate Basket DR1. La Simus Monteroni ospita Calenzano. Asciano in viaggioIn campo oggi le quattro formazioni senesi del girone B del campionato di Divisione Regionale. Leggi anche: Basket DR1. Asciano e Valdelsa. Serata amarissima. Doppia sconfitta Altri aggiornamenti Temi più discussi: Basket Divisione Regionale 1: Elmas-CUS Sassari apre i quarti di finale playoff - L'Unione Sarda.it; Basket, Divisione Regionale 1: vincono Orzinuovi, Coccaglio e Verolese; Divisione Regionale 1: Edil Mius Anzola Basket – SG Tiberius Basket Rimini 74-69; I risultati della 24a giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Basket Divisione Regionale 1. Simus Monteroni sconfitta a San Giovanni Valdarno. Il Valdelsa passa a Scandicci e l’Asciano piega LegnaiaSi è conclusa la regular season di Divisione Regionale uno con tutte le formazioni senesi che hanno staccato il pass per poter disputare la fase dei play-off. La Simus Monteroni, già prima matematica, ... sport.quotidiano.net Basket, Divisione Regionale 1: vincono Orzinuovi, Coccaglio e VeroleseGli orceani, testa di serie numero due del tabellone, battono nettamente Rovello (78-59) e iniziano, quindi, l’avventura post season col piede giusto. Anche se il gap finale è piuttosto largo, il ... giornaledibrescia.it BASKET DIVISIONE REGIONALE 2 – PUGLIA, GROUP A / FRANCAVILLA ALL STAR – SUNSHINE VIESTE GARA 2 È ALLE PORTE, E LA VAPORETTO È PRONTA A RIMETTERE I PIEDI SUL PARQUET I ragazzi di coach Castriotta partono dall’1-0 conquista - facebook.com facebook