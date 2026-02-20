Basket DR1 Asciano e Valdelsa Serata amarissima Doppia sconfitta

L'Asciano ha subito una sconfitta dura a Firenze contro Laurenziana, che ha deciso il risultato negli ultimi minuti. La squadra biancazzurra ha disputato una buona partita per 35 minuti, ma ha perso il ritmo nel finale. La causa principale è stata una serie di errori nel quarto periodo, che hanno permesso agli avversari di allungare il punteggio. La sconfitta si aggiunge alle altre recenti difficoltà del team, lasciando i tifosi delusi e in attesa di risposte sul futuro. La partita si è conclusa con il punteggio di 75-70.

Sconfitta in volata per la Advinser Asciano nella sesta di ritorno di DR1. A Firenze i biancazzurri giocano 35' ottimi ma sciupano tutto nel finale quando la Laurenziana piazza il break che chiude il match. Nel secondo periodo i fiorentini prendono il largo portandosi sul +9, ma Asciano rimonta e si porta all'intervallo lungo sul -1 (33-32). Il terzo periodo è molto equilibrato fino a 3' dalla fine quando la Advinser chiudE sul 46-51. A 5' dal termine Asciano avanti di 6 lunghezze, ma la Laurenziana piazza un parziale devastante di 14-1 e chiude 67-60. Sconfitta anche per il Valdelsa al supplementare a Vaiano contro ValBisenzio.