Avis Udine | nuovi vertici e record di donazioni per il plasma

Durante la 55ª assemblea dell’associazione regionale, è stata annunciata la nomina dei nuovi vertici per la sezione comunale di Udine, con Tarsia scelto come presidente. Nella stessa occasione, sono stati comunicati i risultati delle donazioni di plasma, che hanno raggiunto un record rispetto agli anni precedenti. La riunione ha coinvolto membri e rappresentanti di diverse sezioni, concentrandosi sulla pianificazione delle attività future.

Durante la 55ª assemblea dell’associazione regionale, è stata presentata la nuova compagine di comando per la sezione comunale di Udine, che vedrà Tarsia nel ruolo di presidente. L’incontro ha offerto uno spaccato sulla solidarietà territoriale, evidenziando come il Friuli Venezia Giulia si confermi un punto di riferimento nazionale per la raccolta di plasma, sostenuto dai contributi costanti dei propri donatori. Il motore della solidarietà friulana: numeri e nuovi vertici. I dati emersi durante l’assembleia delineano un quadro di crescita costante per il sistema sanitario locale, basato sulla partecipazione attiva della cittadinanza. Rispetto ai traguardi raggiunti nel 2024, si registra infatti un incremento delle donazioni pari a 130 unità, che si traduce in una progressione del 2,86%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avis Udine: nuovi vertici e record di donazioni per il plasma Notizie correlate Avis, crescono le donazioni di plasma nel novareseAlla 53ª assemblea provinciale a Cerano numeri solidi e nuove sfide: più soci, aumento delle aferesi e focus su giovani, scuole e innovazione Non... Avis, tempo di bilanci . I tesserati sono 2.641. Più donazioni di plasmaUn bilancio positivo, quello dell’attività e della vita associativa nel 2025, che fa guardare con fiducia e determinazione a fare ancora di più... Tutti gli aggiornamenti Avis: Riccardi, nascita sezione Udine Ã¨ traguardo importanteL'assessore ha partecipato all'assemblea regionale dell'importante sodalizio. Udine, 18 apr - Sono orgoglioso di esprimere la gratitudine della Regione all'Avis per l'impegno portato avanti ... ilgazzettino.it Dono del sangue, a Udine il nuovo presidio dell'Avis regionaleIl sistema trasfusionale tiene in Fvg. Nel 2025 lieve calo delle donazioni complessive (13872), quasi l’1%. I nuovi donatori sono saliti del 7% ... rainews.it