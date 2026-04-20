Basile in tour | 250 milioni per trasformare la città con i fatti

Federico Basile sta attraversando le diverse Municipalità della città per fare il punto sugli interventi avviati dall’amministrazione dal 2018. In questa serie di incontri, l’obiettivo è mostrare i lavori già finanziati e realizzati, evitando di concentrare l’attenzione su promesse future. Per questo progetto sono stati stanziati circa 250 milioni di euro, destinati a vari interventi di trasformazione urbana.

Federico Basile sta portando avanti un tour capillare nelle sette Municipalità per presentare il bilancio degli interventi avviati dalla sua amministrazione a partire dal 2018, puntando sulla verifica dei lavori già finanziati piuttosto che sulle promesse elettorali. Il sindaco uscente, sostenuto dalla coalizione Sud chiama Nord, sta toccando i diversi quartieri della città per mostrare l’impatto dei progetti infrastrutturali, sociali e ambientali realizzati o in corso di esecuzione. L’asse strategico tra la zona sud e la rigenerazione del centro. Il percorso di confronto diretto con la cittadinanza ha il passaggio del candidato nella prima Municipalità, l’area caratterizzata dal maggior numero di villaggi, dove è stato accompagnato da Enzo Messina.🔗 Leggi su Ameve.eu

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