Basile | 80 milioni per trasformare la sesta circoscrizione

Venerdì 17 aprile, il candidato sindaco ha annunciato un investimento di 80 milioni di euro destinati alla sesta circoscrizione. Durante un incontro pubblico, ha presentato un bilancio degli interventi realizzati, concentrandosi su progetti di infrastrutture e di rigenerazione urbana. La presentazione ha mostrato i risultati concreti delle risorse impiegate per modificare e migliorare la gestione del territorio in quella zona della città.

Il candidato sindaco Federico Basile ha presentato venerdì 17 aprile un bilancio dettagliato degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana realizzati nella sesta circoscrizione, illustrando come le risorse investite abbiano trasformato la gestione del territorio. Durante l’incontro avvenuto in Piazza Cutugno, dinanzi alla Chiesa di S. Nicola, il candidato ha condiviso con i cittadini i risultati di un piano che vede già attivi 27 progetti per un valore complessivo di oltre 80 milioni di euro, inseriti in una strategia cittadina più vasta che ammonta a 1,5 miliardi. La gestione delle infrastrutture tra correzioni tecniche e sicurezza idrogeologica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basile: 80 milioni per trasformare la sesta circoscrizione Notizie correlate Basile fa il punto sui lavori nella sesta circoscrizione: "Investiti 80 milioni per valorizzare il territorio"Prosegue la seconda fase del tour elettorale del candidato sindaco Federico Basile, che è tornato nelle municipalità per raccontare “Cosa ha fatto il... Basile in tour nella quarta circoscrizione: "Qui spesi 250 milioni per 150 interventi"Prosegue la seconda fase del tour elettorale del candidato sindaco Federico Basile, che è tornato nelle municipalità per raccontare “Cosa ha fatto il...